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Hasan Can Kaya’ya Bir Ayda 3 Ödül! “Z Kuşağının Komedyeni Olmaktan Gurur Duyarım”

Yeni neslin en sevdiği komedyen Hasan Can Kaya’ya bir ay içinde 3 üniversiteden ödül takdim edildi. Kaya, Boğaziçi, İstanbul ve son olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ödül aldı. 

Hasan Can Kaya’ya Bir Ayda 3 Ödül! “Z Kuşağının Komedyeni Olmaktan Gurur Duyarım”

Hasan Can Kaya, genç hayranları tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye’nin en bilinen üniversiteleri tarafından sayısız ödüle layık görülen komedyene son bir ayda 3 farklı üniversiteden ödül takdim edildi.

Hasan Can Kaya’ya Bir Ayda 3 Ödül! “Z Kuşağının Komedyeni Olmaktan Gurur Duyarım”
 
Ünlü komedyen önce 10.’su düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Ödülleri’nde Konuşanlar programıyla ‘En İyi Dijital Talk Show’ ödülünün sahibi oldu. Ardından Hasan Can Kaya, İstanbul Üniversitesi tarafından ikinci kez ödüle layık görüldü ve Altın 61 Ödülleri ‘Yılın En İyi Dijital İçeriği’ kategorisinde Konuşanlar programı bir ödülle daha buluştu. Son olarak ünlü komedyen ve Konuşanlar programı Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Yılın Yıldızları’ ödül töreninde ‘2022 Yılının En Beğenilen Show Programı’ seçildi. 

Hasan Can Kaya’ya Bir Ayda 3 Ödül! “Z Kuşağının Komedyeni Olmaktan Gurur Duyarım”

Konuşanlar programıyla ödülden ödüle koşan ve 24 Şubat’ta ‘Çok Aşk’ filmi sinemalarda vizyona girecek olan Hasan Can Kaya, üniversite ödüllerinin kendisi için anlamından bahsetti. Kaya, “İzleyicilerimden gelen her ödül değerli ama özellikle üniversite öğrencilerinden aldığım bu ödüller en büyük mutluluk kaynaklarımdan biri. Onların genç ve vizyonlu dünyasındaki renklerden biri olmak çok değerli. Bu nedenle bana ‘Z kuşağının komedyeni’ denilmesinden de ancak gurur duyarım” diye konuştu. 


 

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