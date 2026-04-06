 Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı

Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evliliğe ilk adımı attı. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı Duygu Karabaş, Ortaköy Feriye’de aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.
Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı törende yalnızca çiftin aile üyeleri yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu özel günde kız isteme merasimi de yapıldı. Çiftin yakın çevresinin hazır bulunduğu törende, aileler bir araya gelerek bu özel ana birlikte eşlik etti.
