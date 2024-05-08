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Hasan Can Kaya, Oxford'da

Hasan Can Kaya, Konuşanlar’la Oxford Üniversitesi’ni salladı

Hasan Can Kaya, Oxford'da

Komedi dünyasının yıldız ismi Hasan Can Kaya, iki yıl önce Oxford Üniversitesi’nde büyük ilgi gören söyleşisinin ardından, aldığı davet üzerine bu kez efsane programı Konuşanlar’ı Oxford’a taşıdı.

 Hasan Can Kaya, Oxford'da

Harry Potter’ın da çekildiği tarihi atmosferiyle ünlü Divinity School, kapılarını ünlü komedyen Hasan Can Kaya için açtı.

 Hasan Can Kaya, Oxford'da

Yüzlerce ünlü bilim insanının eğitim gördüğü tarihi salonda ilk kez bir Türk sanatçı gösteri sergiledi.

 Hasan Can Kaya, Oxford'da

Üniversitenin öğrencileri ve görevli akademisyenlerinden oluşan yaklaşık 50 seyircinin alındığı mekanda şovunu gerçekleştiren sanatçı böylece tarihe geçmiş oldu.

 Hasan Can Kaya, Oxford'da

Hasan Can Kaya’nın Oxford kampüsünde çektiği ‘Konuşanlar’ bölümünden yayınlanan ilk tanıtım büyük ilgi görürken, hafta sonu yayına girecek bölüm şimdiden merak konusu oldu.

 Hasan Can Kaya, Oxford'da

Futbol oynarken yaşadığı kazanın ardından operasyon geçiren ve geçen hafta taburcu olan Hasan Can Kaya, önümüzdeki günlerde gösterilerine kaldığı yerden devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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