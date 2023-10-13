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Hasan Can Kaya: Hayatta ne elde ettiysem komiklikten elde ettim

Yılın merakla beklenen romantik komedi filmi 'Çok Aşk’ın oyuncuları Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu oldu.

Hasan Can Kaya: Hayatta ne elde ettiysem komiklikten elde ettim

‘Konuşanlar’ programının ardından ‘Çok Aşk’ filmiyle de gündeme gelen Hasan Can Kaya ve oyuncu Büşra Pekin, ‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki programına konuk oldu. İki komedyen bol kahkahalı bir sohbette, Hakan Gence’ye yeni filmlerinden özel hayatlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptılar. 

Hasan Can Kaya: Hayatta ne elde ettiysem komiklikten elde ettim

‘Çok Aşk’ın senaryosu da Hasan Can Kaya’ya ait. Filmde komediye ne kadar ağırlık verildiği sorulunca Kaya “Hayatta ne elde ettiysem komiklikten elde ettim. Ünlü olmadan çok önce de ne kadar başım belaya girdiyse milleti güldürmek pahasına oldu. Filmde de durum farklı değil” dedi. Konu yakınlaşma sahnelerine geldiğindeyse Büşra Pekin “Sadece filmde olması için yazılan bir sahne değildi. Doğru zaman ve doğru yerde bir kurguydu, biz de hakkını verdik diye düşünüyorum. Bana ‘Hasan Can Kaya’dan senaryo geldi’ dediklerinde içimde bir heyecan kıpırtısı olmuştu. Ondan ortalamanın altında bir şey beklemiyordum. Filmimiz de çok iyi oldu” dedi. 

Gerçek hayattaki aşkları sorulduğundaysa Büşra Pekin “Ben çok romantik biri olduğumu düşünmüyorum. Ağzım çok iyi laf yapmaz. Ama sevdiğimi hissettiririm” dedi. Rol arkadaşı Hasan Can Kaya ise “Her şeyi üst seviyede yaşıyorum. Benim olayım ya hep ya hiç. Bir şeyi seversem çok severim, sevmezsem hiç sevmem” dedi. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

 

 

 

 

 

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