 Hasan Can Kaya'dan hayranlarını şaşırtacak hareket

Yılın kahkahalı, eğlenceli filmi Çok Aşk’ın vizyona girmesine günler kala filmin başrol oyuncusu ve senaristi Hasan Can Kaya, filmdeki kız isteme sahnesini gerçek hayata döndürüyor. Filmde aşkı ve kariyeri arasında kalan Coşkun karakterini canlandıran Kaya, kendisini aşkına ikna eden bir hayranının kız isteme törenine katılacak.

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı ve yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı ‘Çok Aşk’ 27 Ekim’de vizyona girecek. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel’in rol aldığı film, Coşkun karakterinin aşkıyla sinema tutkusu arasında kaldığı hikayeyi, eğlenceli ve düşündüren sahneleriyle anlatıyor.

Çiçeğiyle Baklavasıyla Gidecek

Filmde Ayla’ya ‘çok aşık’ Coşkun karakterini canlandıran Hasan Can Kaya, sosyal medyada hayranlarına bir çağrıda bulundu. Çiçeğini ve baklavasını alarak kız istemeye gideceğini söyleyen ünlü komedyen, “Yakın zamanda kız istemeye gidecek sevgili damat adayları, Allah’ın izni peygamberin kavliyle kızı istemeye birlikte gidiyoruz” dedi.

Katılım için damat adaylarının, açık olan Instagram hesaplarında 26 Eylül’e kadar #çokaşkfilm hashtag’iyle beraber @nulookofficial hesabını da etiketleyerek videolarını paylaşmaları gerekiyor.

‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 27 Ekim 2023 tarihinde sinemalarda olacak.

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