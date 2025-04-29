 Hasan Burak Akyıldız'a iki ödül birden

Mimarlık ve iç mimarlık dünyasının öne çıkan isimlerinden Hasan Burak Akyıldız, bu yıl iki büyük başarıya birden imza attı. Akyıldız, hem “Yılın Tasarımcısı” hem de “Yatak Odası Kategorisi” birincilik ödülünü kazanarak adını sektöre altın harflerle yazdırdı.

İstanbul’da düzenlenen ve tasarım dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen törende ödüllerini alan Akyıldız, duygu dolu bir konuşma yaptı. Çifte ödülün kendisi için anlamının büyük olduğunu belirten Akyıldız, “İki ödül birden almak tarif edilemez bir duygu. ‘Yatak Odası Kategorisi’ ile beraber ‘Yılın Tasarımcısı’ ödülü çok ağır bir sorumluluk. Başta ELLE ailesine böyle bir ödülü bana layık gördükleri için, daha sonra işimi yaparken bana destek veren, ilham olan herkese ve her şeye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.



Yenilikçi tasarım dili, işlevselliği estetikle buluşturan yaklaşımı ve çevreci mimarlık vizyonuyla tanınan Akyıldız, özellikle son yıllarda geliştirdiği konut ve iç mekân projeleriyle dikkat çekiyor.



ELLE Tasarım Ödülleri, her yıl farklı kategorilerde yaratıcılığı ve kaliteyi ödüllendirirken, Akyıldız’ın bu yıl iki dalda birden ödüle layık görülmesi sektör için önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

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