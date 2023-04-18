Harun Can sokak ortasında dayak yedi

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı. Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü erkek şahıs Ali T., kesti. Kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.



SALDIRIYA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bunun üzerine Ali T., "Dursana lan köpeği seveceğim" dedi. Köpeğinin yabancı insanlardan hoşlanmadığını söyleyerek uzaklaşmaya çalışan Harun Can, tokat ve yumrukla saldırıya uğradı. Kıyafetlerinin yırtıldığını ileri süren Can, neye uğradığını şaşırdı. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Oyuncu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayette bulundu. Harun Can'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.



SALDIRGAN SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kavganın başrollerinden olan Ali T., emniyete verdiği ifadesinde "Köpeğini gezdiriyordu. Köpeklerden korkuyorum, karşı karşıya geldiğimizde köpeği bana doğru yöneldi. Sahibine yönelik 'Lütfen köpeği çeker misiniz?' dedim. Ancak o bana 'Nasıl konuşuyorsun lan sen?' dedi. Sonrasında aramızda arbede çıktı" diyerek suçlamaları reddetti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.