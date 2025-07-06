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Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması!

Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması! İşte detaylar...

Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması!

TRT Tabii’nin başrollerinde Berk Oktay, Gülsim Ali, Melis Kızılaslan ve Burç Kümbetlioğlu’nun yer aldığı yeni dizisi Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar’da sevenleriyle buluştu.

 

Bu yıl 664.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hayranlarıyla bir araya gelen oyuncular bu özel günde dizinin posterlerini imzalayarak ilgi odağı oldu.

Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması!
İSMİ GİBİ GÜÇLÜ KUDRET ÇANDARLI!
Dizide Kudret Çandarlı karakterine hayat veren oyuncu Melis Kızılaslan da etkinlik alanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Bu ilgi karşısında gurur duyduğunu dile getiren güzel oyuncu hem karakteri ile ilgili hem de alanda yaşadıkları tarihi anlar hakkında konuştu.

Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması!
Yakında yayında olması planlanan Harman Yeri dizisinin heyecanıyla birlikte bu tarihi anlara tanıklık eden Melis Kızılaslan; "Burada çok sıcak bir ilgiyle karşılandık.

Harman Yeri oyuncularının Kırkpınar çıkarması!
Dizimizin yayınından önce böyle bir festivale denk gelişimiz hem gururlandırdı hem de yaptığımız işin yağlı güreş ve yörük kültürünü tanıtması açısından faydalı oldu” dedi.

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