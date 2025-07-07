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Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu! İşte detaylar...

Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

Efsanevi başpehlivan Hamza Bozbey’in hayatından esinlenen Harman Yeri dizisinin oyuncuları, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde sevenleriyle bir araya geldi.

 Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay, Gülsim Ali ve Melis Kızılaslan, yoğun ilgi gören buluşmada dizinin özel posterlerini imzalayarak izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

 Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

BİLGİSAYARDA GÜREŞ TUTTULAR
Oyuncular, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü’yü de ziyaret etti. Güreş meydanında olmasa da bilgisayarda dijital güreş oyunu oynayan Burç Kümbetlioğlu ve Berk Oktay, renkli görüntüler verdi.

Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!
ER MEYDANINDA OLAN, ORADA KALIR
Rolü için aldığı kiloları proje bitiminde vererek fit görünümüne kavuşan Burç Kümbetlioğlu, çekim sürecinde yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

“Yıllardır spor yapan biriyim ama böyle bir spor görmedim. Çok ağır bir disiplini var. Beslenme, uyku, her şey planlı olmalı. 3 yaşında başlayıp büyük bir ciddiyetle hazırlanıyorlar ve er meydanına çıkıyorlar. Biz kışın çektik, zeytinyağı sürdüğümüzde güneş varsa nefes alamıyorduk. Şu an bu sıcaklıkta nasıl güreşiyorlar bilmiyorum. Er meydanında olan şey orada kalır. Yorulduk ama çok güzel bir iş yaptık.”

Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

"Artık er meydanına çıkacak duruma geldik" diyen Burç Kümbetlioğlu, yaşadıkları dönüşümün altını esprili bir dille çizdi:
“Başpehlivanlardan duyduk, ‘Çıksanız siz de meydanda iş yaparsınız’ dediler. Bu lafı duymak bile tüm o zorlu antrenmanlara değdi.”

 Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

SPORUMUZU YAŞATABİLDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ
Berk Oktay ise projeye duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “Setiyle, hikayesiyle çok güçlü bir iş oldu. Sporumuzu yaşatabildiğimiz, kültürümüzü ekranlara taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz. Bazı nesillerin bilmediği gelenekleri tanıtmak bizim için çok değerli.”

 Harman Yeri oyuncuları Kırkpınar'da hayranlarıyla buluştu!

ONLAR BENİM 3-4 KATIM KADAR YEMEK YİYORDU!
Dizide Burç Kümbetlioğlu’nun kız kardeşini, Berk Oktay’ın ise eşini canlandıran Gülsim Ali, ekip arkadaşlarının hazırlık sürecine dair esprili bir not da paylaştı: “Burç ve Berk’in nasıl yediklerini anlatamam, benim 3-4 katım kadar yiyorlardı! Ama o kadar kısa sürede verdiler ki şaşırdım. Çok ciddi çalıştılar, koreografi provasından son güne kadar büyük bir özveriyle emek verdiler.”

“Harman Yeri” dizisinin yönetmen koltuğunda Harun Korkmaz oturuyor. Senaryosunu Necip Güleçer ile birlikte kaleme alan Korkmaz, aynı zamanda projenin yaratıcılarından biri. Dizinin yapımcılığını ise Cemalettin Kömürcü üstleniyor.

 

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