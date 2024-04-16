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Haremlique Istanbul Swissôtel Çeşme mağazası açıldı

Haremlique Istanbul, Swissôtel Çeşme’de kapılarını açtı! Mağaza, markanın yurt içindeki altıncı mağazası olma özelliğini taşıyor. 

Haremlique Istanbul Swissôtel Çeşme mağazası açıldı

Mağazanın ürün yelpazesi, Haremlique à la mer plaj giyim koleksiyonu ile Haremlique Istanbul ürünlerinden yaza özel oluşturulmuş şık bir seçkiden oluşuyor. Yeni lokasyonda Haremlique à la mer koleksiyonundan plaj ve yaz görünümlerini tamamlayacak şık giyim ürünleri, çantalar ile peştamaller bulunuyor. Aynı zamanda Haremlique Istanbul'un yatak, banyo ve masa tekstili ürünleri ile ev aksesuarları da mağazanın ürün seçenekleri arasında yer alıyor.

Haremlique Istanbul Swissôtel Çeşme mağazası açıldı

Zarif tasarımlar ve kaliteli malzemeleri özenli bir işçilikle bir araya getiren Haremlique Istanbul, büyüme planları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında seçkin lokasyonlarda yer almaya devam ediyor. 

 

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