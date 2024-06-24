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Harbiye’de Kenan Doğulu coşkusu 

Yaz konserlerine tam gaz devam eden Kenan Doğulu, 19-20 Haziran’da bayram coşkusunu her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne taşıdı. Müzik dünyasının yıldızı, Atlantis Yapım organizasyonuyla en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirdi. 

Harbiye’de Kenan Doğulu coşkusu 

 

Harbiye’nin etkileyici atmosferinde, keyifli yaz akşamlarında müzikseverlerle buluşan Doğulu, iki gece üst üste sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Konserlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla açan müzisyen, geniş repertuarıyla yıllardır Türk pop müziğinin hitleri arasına giren, aralarında “Yüzsüz Yürek”, “Doktor” ve “Hiç Bana Sordun Mu”nun da yer aldığı parçalarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi. Yazın enerjisini sahne performansları ve danslarıyla her zamanki gibi doruğa çıkaran Doğulu’ya sahnede Türkiye’nin alanında en başarılı müzisyenlerinden oluşan orkestrası ve Dans Fabrika dansçıları eşlik etti. 

Harbiye’de Kenan Doğulu coşkusu 

Konserin kapanışında Doğulu’nun son dönemdeki hit şarkılarından Rüya’da birlikte çalıştığı Arem Özgüç ve Arman Aydın, sürpriz performanslarıyla sanatçı ile sahnede unutulmaz anlara imza attı. Doğulu’nun Özgüç ve Aydın ile birlikte hazırladığı ve yakında tüm müzik platformlarında yer alacak olan remixlerinden oluşan seçkinin izleyiciler için ilk kez çalınmasıyla Harbiye bir kulüp atmosferine büründü.

Harbiye’de Kenan Doğulu coşkusu 

Kostümler; Henri Prost'un 1930'lardaki İstanbul projesi kapsamında inşasını teklif ettiği, sayısız sanatçının konser verdiği ve birçok temsil ile eserin sahnelediği Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin tarihinden ilham alınarak tasarlandı. Ünlü modacı Özlem Kaya'nın tasarımlarının Cahit Ogun Onat tarafından 3 boyutlu model tekniği ile birleştirilmesiyle ortaya çıkan kostümler, Harbiye'nin tarihine saygı duruşu niteliğindeydi.

Harbiye’de Kenan Doğulu coşkusu 

Konserlerin sonunda sevenlerinin alkışlarıyla sahneye dönen Kenan Doğulu, ”Kurşun Adres Sormaz Ki” ve “Bal Gibi” şarkılarıyla bis yaptı. 

 

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