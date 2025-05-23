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Hanzade’den ilk tekli

Hanzade, söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Tiryaki ile müzik dünyasına güçlü bir adım attı. İşte detaylar...

Hanzade’den ilk tekli

Sanatçı Hanzade, söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi Tiryaki ile müzik dünyasına güçlü bir adım attı. 23 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yayınlanan parça, yayımlandığı ilk günden itibaren listelere hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Akılda kalıcı melodisi, derinlikli sözleri ve çarpıcı görselliğiyle dinleyicilerde adeta bağımlılık etkisi yarattı.

Hanzade’den ilk tekli
Hanzade’nin kendi kurduğu yapım şirketi etiketiyle yayımlanan Tiryaki, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin habercisi niteliğinde. Deep house altyapısını modern ritimlerle buluşturan şarkı; enerjik yapısıyla kulüplerde yankı bulacak kadar hareketli, sözleriyle ise düşündürecek kadar anlamlı bir çizgide yer alıyor. Şarkının klibi, Belgrad Ormanı’nda doğal bir atmosferde çekildi. Sade ve etkileyici görüntüleriyle Hanzade’nin ruhunu yansıtan video, izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuyor. Sanatçının güçlü vokaliyle buluşan sözler, dinleyicilerden tam not aldı.

Geçtiğimiz yıl klasik Türk müziği eserlerini modern bir yaklaşımla yorumlayan ve Atatürk’e ithafen bestelediği şarkıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hanzade, “Tiryaki” ile artık kendi hikâyesini anlatmaya başlıyor.

Bu şarkı, Hanzade’nin müzikal yolculuğunun ilk durağı. Sanatçı, yakında yayımlayacağı albümünde aynı içtenlikle kaleme aldığı, metaforlarla örülü birçok yeni parçayla dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Tiryaki şimdi tüm dijital platformlarda yayında!

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