  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Yener sokak hayvanlarına sahip çıktı

Türkiye’nin farklı kentlerinden binlerce yurttaş, hayvan hakları savunucusu ve hayvansever, sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasını ve öldürülmesini içeren Hayvanları Koruma Yasası’nda yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebiyle Yenikapı Miting Alanı‘nda bir araya geldi.

Hande Yener sokak hayvanlarına sahip çıktı

55 bin kişinin katılım gösterdiği mitingde, yasanın çıktığı ilk günden beri “katliama hayır” çağrısı yapan, aynı zamanda sosyal medya hesabından verdiği destekle, sokak hayvanlarının yuvalandırılması ve yardıma muhtaç hayvanların kurtarılması için bir çok paylaşım yapan Hande Yener’de katıldı. Mitingde Ajda Pekkan, Norm Ender, Seren Serengil, Sertap Erener, Sedef Avcı gibi ünlülerde hazır bulundu.

Hande Yener sokak hayvanlarına sahip çıktı


GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Hande Yener sokak hayvanlarının yaşam haklarına sahip çıkmak için katıldığı mitingde sahneye çıkarak “Sevdim Seni Bir Kere, Arkadaşım Eşek, ve Sopa” şarkılarını akustik olarak seslendirdi, ve hayvan sevgisinin çocukluğundan bu yana geldiğini anlatan bir destek konuşması yaptı. Gece boyunca oldukça duygusal olduğu gözlenen Hande Yener verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına hakim olamadı. Yasanın geri çekileceğine inandığını söyleyen Yener, “Biz bu acıyla yaşayamıyoruz, buna izin veremeyiz, bu bizim kültürümüz, biz kedilerle köpeklerle büyüdük” dedi.

Hande Yener sokak hayvanlarına sahip çıktı

İşkenceden kurtarılmış üç sokak kedisi ve iki köpeğini sahiplenen Başarılı sanatçı, kısa bir süre önce de Bartın’da hedef tahtası gibi kullanılıp av tüfeği ile vurulunca gözünü kaybeden ve burnunda delik oluşan sokak köpeği ‘Ateş’i Zonguldak’tan sahiplenmiş ve tüm tedavisini de üstlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor
  Magazin

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

EİB’den ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat
  Güncel

EİB’den ağustos ayında 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak
  Moda ve Güzellik

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?
  Yaşam - Sağlık

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı
  Magazin

'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti
  Magazin

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! O detay dikkat çekti