 Hande Yener kombiniyle konuşuldu

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde ünlü pop yıldızı Hande Yener, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak dev sahne şovuyla kendisine hayran bıraktı.

Konserinde ünlü modacı Hakan Akkaya imzalı 2 farklı kostümle sahneye çıkan ünlü popçu farklı tarzıyla yine ayakta alkışlandı. Boğaz’da 8 dansçısı eşliğinde görkemli geceye imzasını atan Yener, müzikseverleri büyüledi.

NEON HANDE IŞIĞIYLA BOĞAZI AYDINLATTI

Neon gri takımıyla Boğaz’ı aydınlatan ünlü sanatçı, Kuruçeşme’de yıldız gibi parladı. “Romeo” şarkıyla startı veren Hande Yener, konserinin ilk bölümünde “Deli Bile”, “Hop Hop”, “Kırmızı”, “Sebastian” gibi hit parçalarına yer verdi.Unutulmaz konserin ikinci bölümünde ise bu geceye özel hazırladığı repertuvarında yer alan Türk sanat müziği ve Türk pop müziğinin kült olmuş şarkılarını okudu. Sezen Aksu’dan “Yalnızlık Senfonisi”, “Beni Yak Her Şeyi Yak” Ferdi Özbeğen’den “Gündüzüm Seninle” İbrahim Tatlıses’ten “Yalnızım Dostlarım” parçalarına yer veren Yener, alkış yağmuruna tutuldu. Diğer sahne kostümünde siyahlara bürünen ünlü sanatçı, feminen tarzıyla yine stilini konuşturdu. 3 saatlik konserde seyircisinin yanına inen başarılı popçu “Beni Sev” şarkısını Kuruçeşme Sahnesi’ni dolaşarak söyledi.

SEZEN AKSU VE HÜLYA AVŞAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

“Yalnızlık Senfonisi” parçasıyla büyük alkış alan Hande Yener, “Bu parça benim için çok değerli… Sezen Aksu’ya okuduğum ve aynı zamanda tezgahtarken Hülya Avşar’a söylediğim şarkı…Benim şans kapılarımı açtı. Yeri çok ayrı…” dedi.

HANDE YENER’DEN SÜPERSTAR’A ÖVGÜ!

Ünlü sanatçı Hande Yener, sahnesinde süperstar Ajda Pekkan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Yener, “20 görünümlü 50 yaşındayım. Ajda Hanım bana umut ışığını yakıyor. Meşaleyi taşıyor. Bir 40 yılım daha var. 90 yaşına kadar Allah’ın izniyle varım.” sözlerine yer verdi.

GÜLDEN KARABÖCEK DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Nefes kesen konserde Hande Yener, efsane sanatçı Gülden Karaböcek’i sahnesinde tahtla ağırladı. İkili tezahüratlarla unutulmayacak ‘Dilek Taşı’ ve ‘Sürünüyorum’ parçalarıyla düete imza atarak dakikalarca ayakta alkışlandı. Gülden Karaböcek “Hande benim sevdiğim arkadaşım…Özellikle aradı ve beni davet etti. Sürpriz yapmak istedi. Kıramadım.” dedi. “İdolsünüz, efsanesiniz” sözleriyle duayen sanatçıyı uğurlayan Yener, gönülleri fethetti.

MUHTEŞEM KAPANIŞ

Konserin finalinde “Benden Bir Tane Daha Yok” parçasını 10-12 yaş aralığındaki dans öğrencilerinin performansı eşliğinde seslendiren Yener, miniklerle olan renkli görüntüsüyle mest etti.

Popun kraliçesini izlemeye gelenlerin arasında Müjde Uzman, Pınar Soykan ve Aylin Coşkun’da vardı.

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