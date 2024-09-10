  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Yener İstanbul’u yıktı geçti!

Hande Yener sevgisi yağmur çamur tanımadı, binlerce hayranı İstanbul sahnesinde kraliçeyle doyasıya eğlencenin tadını çıkardı.

Hande Yener İstanbul’u yıktı geçti!

Arı gibi çalışarak verdiği birbirinden özel konser serisiyle bu yaza damgasını vuran popun rakipsiz kraliçesi Hande Yener Maximum Uniq sahnesinde verdiği konserle İstanbul’u resmen salladı. Klasikleşen Hande Yener şarkılarının her hafta bir yenisiyle müzik listelerinde ve sosyal medya platformlarında viral olan sanatçı, yazın son demlerinde dinleyicilerine eşsiz bir gece armağan etti.

Hande Yener İstanbul’u yıktı geçti!

Romeo, Sebastian, Alt Dudak, gibi klasikleriyle kendisini izlemeye gelenleri coşturan Yener, enerjisi ve danslarıyla izleyenlere parmak ısırttı. Her sahnesinde olduğu gibi yine çok özel bir stylingle hayranlarının karşısına çıkan Hande Yener pembe saçları, deri büstiyeri ve gösterişli aksesuarlarıyla göz doldurdu.

Hande Yener İstanbul’u yıktı geçti!

Binlerin bir an olsun durmadan dans edip coştuğu gecede sıra “Sopa” şarkısına geldiğinde Hande Yener’in işkenceden kurtararak sahiplendiği köpeği Ateş’in yapay zeka ile oluşturulmuş animasyon görüntüsü büyük ekranda belirdi. Yener o anlarda can dostu için: “Ekranda gördüğünüz Ateş. Onu yaşatıyoruz, onu seviyoruz, o artık bizimle” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!
  Magazin

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği
  Magazin

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!
  Magazin

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı
  Magazin

Sevda Demirel abisi Murat Demirel'i ilk kez paylaştı

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı
  Magazin

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini kapattı