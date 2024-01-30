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Hande Yener’in maskülen tarzı

Şerefe Aquamarin İzmir’de sahne alan pop sanatçısı Hande Yener, dünyaca ünlü marka Alexander Wang imzalı Oversize takım elbisesiyle şıklığın kodlarını değiştirirken sahne performansı ile büyük alkış aldı.

Hande Yener’in maskülen tarzı

Haftalar öncesinden Sold Old olan konsere ilgi büyük olurken Yener,  tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören, yıllar sonra yeniden trendlere giren şarkısı Sopa şarkısıyla konserinin açılışını 10  dansçısıyla birlikte büyük bir şova imza attı.

Hande Yener’in maskülen tarzı

Hande Yener’in maskülen tarzı

Hande Yener’in maskülen tarzı

 

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