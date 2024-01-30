Hande Yener’in maskülen tarzı

Haftalar öncesinden Sold Old olan konsere ilgi büyük olurken Yener, tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören, yıllar sonra yeniden trendlere giren şarkısı Sopa şarkısıyla konserinin açılışını 10 dansçısıyla birlikte büyük bir şova imza attı.

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