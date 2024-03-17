 Hande Yener'in acı günü

Hande Yener, acı haberi Instagram'dan paylaştı.

Şarkıcı, annesini kaybettiğini açıkladı.



Yener, "Dünyamı kaybettim bu sabah. Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı.



Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye yazdı.

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