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Hande Yener'in acı günü

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in acı günü

Hande Yener'in acı günü

Hande Yener, acı haberi Instagram'dan paylaştı.

 Hande Yener'in acı günü

Şarkıcı, annesini kaybettiğini açıkladı.

Hande Yener'in acı günü
Yener, "Dünyamı kaybettim bu sabah. Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı.

Hande Yener'in acı günü
Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye yazdı.

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