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Hande Yener’den yeni şarkı

Hande Yener'in yeni teklisi “Damla” 30 Ağustos’ta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında.

Hande Yener’den yeni şarkı

 

Türk pop müziğinin rakipsiz ismi Hande Yener “Kraliçe” ünvanına yakışır şekilde yazın kapanışını yapmaya geliyor! 2024 yazı boyunca verdiği sayısız konser ile maraton koşucuları kıvamında konserden konsere koşan pop müziğin kraliçesi, yoğun temposunun içinde durmadı, yorulmadı ve yepyeni çalışması “Damla” ile yaza veda ederken dillerden düşmeyecek bir çalışma daha hazırladı. 

Hande Yener’den yeni şarkı

“Kafandan Bunu Çıkar, Dünya Malı, Ben Senin Delinim, Zombi” eserleriyle yazın ilk ışıltılarını hissetmeye başlar başlamaz Hande Yener’de müzikseverlerin kalbini dört yeni eserle ısıttı. Başarılı sanatçı, Her biri birbirinden farklı duygular barındıran ve listeleri alt üst eden şarkılara, sözü müziği yine Hande Yener imzası taşıyan “Damla”yı ekleyerek yaza unutulmaz bir veda busesi kondurmak için çalışmalarını tamamladı.

Hande Yener’den yeni şarkı

Zamanı dolan aşklara, hüzün yerine umutla veda ettirecek yeni single çalışmasının düzenlemesinde başarılı prodüktör Misha yer alıyor. Büyük merak uyandıran klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin bulunurken, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstleniyor.

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