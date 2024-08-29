Hande Yener’den yeni şarkı

Türk pop müziğinin rakipsiz ismi Hande Yener “Kraliçe” ünvanına yakışır şekilde yazın kapanışını yapmaya geliyor! 2024 yazı boyunca verdiği sayısız konser ile maraton koşucuları kıvamında konserden konsere koşan pop müziğin kraliçesi, yoğun temposunun içinde durmadı, yorulmadı ve yepyeni çalışması “Damla” ile yaza veda ederken dillerden düşmeyecek bir çalışma daha hazırladı.

“Kafandan Bunu Çıkar, Dünya Malı, Ben Senin Delinim, Zombi” eserleriyle yazın ilk ışıltılarını hissetmeye başlar başlamaz Hande Yener’de müzikseverlerin kalbini dört yeni eserle ısıttı. Başarılı sanatçı, Her biri birbirinden farklı duygular barındıran ve listeleri alt üst eden şarkılara, sözü müziği yine Hande Yener imzası taşıyan “Damla”yı ekleyerek yaza unutulmaz bir veda busesi kondurmak için çalışmalarını tamamladı.

Zamanı dolan aşklara, hüzün yerine umutla veda ettirecek yeni single çalışmasının düzenlemesinde başarılı prodüktör Misha yer alıyor. Büyük merak uyandıran klibin yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin bulunurken, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.