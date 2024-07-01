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Hande Yener'den yasak!

Ünlü şarkıcı Hande Yener'den ilginç yasak! İşte detaylar...

Hande Yener'den yasak!

Hande Yener, 888 Private Bodrum’da kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla sahnede sohbet etti.

 Hande Yener'den yasak!

“Sen Yoluna Ben Yoluma” şarkısına söyledikten sonra: “İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben o hatayı 1 kere yaptım 30 yıl önce.” diyerek ‘Evlenmeyin’ tavsiyesinde bulundu.

Hande Yener'den yasak!
YAŞLILIK' KELİMESİNİ YASAKLIYORUM
Art arda dinamik şarkılarını söyleyen ve 8 dansçısıyla 888 Private Bodrum izleyicilerine özel bir şov hazırlayan Hande Yener, “Benim için yorgunluk diye bir şey yok.

 Hande Yener'den yasak!

Yaşlanmak kelimesini çevremdekilere yasakladım, size de yasaklıyorum. Bu kelimelere hayatımda yer yok” dedi.

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