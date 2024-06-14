Hande Yener'den öğrencilere büyük jest

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin(ODTÜ) bu yıl bahar şenliklerini iptal etmesinin ardından, öğrenciler sosyal medyada Hande Yener’in “Sopa” şarkısıyla yüzlerce video çekerek sanatçıya konser çağrısında bulundu.

Hande Yener, üniversiteli öğrencilerin bu büyük ilgisine kayıtsız kalmadı ve hemen duruma el atarak öğrenciler için ücretsiz olarak sahne alabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Kısa sürede organize edilen konserde menajerinden orkestrasına, teknik ekibinden dansçılarına kadar tüm ekibin gönüllü olarak yer aldığı organizasyonda, ODTÜ'lü öğrenciler için ücretsiz olarak sahne alan Hande Yener, Ankara CernModern'de gerçekleştirdiği konserle gençlere unutulmaz bir gece armağan etti.

odtude-rektorlugun-yasagini-hande-yener-asti-6ujc

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.