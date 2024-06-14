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Hande Yener'den öğrencilere büyük jest

ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına karşın öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlendiği etkinlikte Hande Yener sahne aldı. Ücretsiz konser sonrası Yener, etkinlik sonrası aracının üzerinde öğrencilerle 'Sopa' şarkısını seslendirdi.

Hande Yener'den öğrencilere büyük jest

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin(ODTÜ) bu yıl bahar şenliklerini iptal etmesinin ardından, öğrenciler sosyal medyada Hande Yener’in “Sopa” şarkısıyla yüzlerce video çekerek sanatçıya konser çağrısında bulundu.

Hande Yener'den öğrencilere büyük jest

Hande Yener, üniversiteli öğrencilerin bu büyük ilgisine kayıtsız kalmadı ve hemen duruma el atarak öğrenciler için ücretsiz olarak sahne alabileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kısa sürede organize edilen konserde menajerinden orkestrasına, teknik ekibinden dansçılarına kadar tüm ekibin gönüllü olarak yer aldığı organizasyonda, ODTÜ'lü öğrenciler için ücretsiz olarak sahne alan Hande Yener, Ankara CernModern'de gerçekleştirdiği konserle gençlere unutulmaz bir gece armağan etti.

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