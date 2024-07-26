 Hande Yener'den fotoşop itirafı!

Hande Yener, uzun sarı saçları, mini deri elbisesiyle, önceki gece Bodrum 888 Private de ateş saçtı.

İki saat boyunca performans sergileyen Hande Yener, “Yaşlanmayı durdurdum. Bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi egittim. 30-40 yıl daha giderim” diyerek salonda dolaşıp kendisini izlemeye gelenlerle tek tek fotograf çektirdi.



Şarkıcı, artık fotoşop yaptırmadığını söyledi.

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