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Hande Yener Avrupa’ya gidiyor!

Ünlü şarkıcı Hande Yener Avrupa’ya gidiyor! İşte detaylar...

Hande Yener Avrupa’ya gidiyor!

Türk popunun yıldız ismi Hande Yener, kısa bir ara sonrası, Avrupa turnesiyle sahnelere dönüyor. Başarılı yorumcu yıl sonuna kadar 5 ülkede 12 konser verecek.

 Hande Yener Avrupa’ya gidiyor!

Annesinin vefatından sonra, yaklaşık 2 aydır sahne almayan Yener, suskunluğunu büyük Avrupa turnesiyle bozacak. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya’da toplamda 12 konser verecek olan güçlü yorumcu, turneye 19 Mayıs’ta Frankfurt’ta start verecek. Hande Yener ilk konserin ardından 20 Mayıs’ta Stuttgart, 24 Mayıs’ta Tilburg ve 25 Mayıs’taki Köln konserleriyle turnenin ilk dört ayağını sonlandıracak.

 

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