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Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Güzel oyuncu Hande Subaşı, Deniz SAT Komandolarını birliklerinde ziyaret etti.

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Hande Subaşı, geçtiğimiz gün SAT komandolarının geleneksel olarak yılda bir kez düzenlediği ve Sualtı Taaruz Komutanlığı’nda yapılan, SAT Gününe katıldı.

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Güzel oyuncu, atış talimleri yaptığı, emekli SAT Komandosu olan arkadaşının davetlisi olarak katıldığı etkinlikte komandolarla birlikte bir gün geçirdi.

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Gün içerisinde SAT Komutanlığı’nın kuruluşundan itibaren görev ve eğitimleriyle ilgili bilgiler edinen Hande Şubaşı, emekli SAT Komandolarıyla da tanışıp fotoğraf çektirdi.

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Özel ziyaretin sonunda güzel oyuncu, sosyal medya hesabından “Kuruluşlarını, eğitim ve görev süreçlerini yakından dinleyip, gurur duyduğum ve alkışladığım SAT’ların birliklerine ziyaret” notuyla paylaşım yaptı.

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

 

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