 Hande Subaşı bakın köpeğine hangi çizgi film karakterinin ismini koyacak?  

Hande Subaşı, bir veteriner dostundan sahiplendiği dört aylık köpeği ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Köpeğine unutulmaz 'Taş Devri' çizgi filmindeki 'Vilma' karakterinin adını koyacağını söyleyen Subaşı, hayvanların petshoplardan alınıp bir müddet sonra sokağa bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Bir arkadaşından aldığı köpeği ile basın mensuplarını poz veren Hande Subaşı, "Az önce onu aldım, buradan da evimize gideceğiz. Henüz dört aylık. İsmini Vilma koyacağım, Taş Devri'ndeki Vilma. Evde zaten başka çocuklarımız da var, ona kardeş aldık diyelim. Ben ilk ve ikinci köpeğimi sokaktan sahiplenmiştim. Maalesef bu işin üretimi ve ticareti de devam ediyor. Cins almak isteyen ya da secereli almak isteyenler petshoplardan alıyor. Çünkü biraz barınaklardan ya da sokaktan alınan köpeklerde bazı travmalar ya da gideremeyeceğiniz hastalıklarla da karşılaşıyorsunuz. İyi bakıp sahip çıktıktan sonra problem yok ama alıp sokağa bırakıyorlar o çok can sıkıcı" şeklinde konuştu.

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