Hande Soral'dan kilo açıklaması

Hande Soral, AVM'de çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Son olarak 'Ateş Kuşları'nda yer alan oyuncu, "Genelde dönem işinde oynadığım kış ayları istediğim kiloda olurum. Kıyafetlerden anlaşılmaz. Bu bir ilk, en azından kış gelmedi" diye yazdı.



Soral, son olarak dönem işi 'Bir Zamanlar Çukurova'da yer almıştı.

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