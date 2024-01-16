Hande Sarıoğlu ameliyat oldu! Sağlık durumunu açıkladı

Hande Sarıoğlu, ameliyat olduğunu açıkladı.



Sunucu, hastaneden fotoğrafını yayınladı.



Açıklama yapan Sarıoğlu, "Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı farkettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olucağım" dedi.

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