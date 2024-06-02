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Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti!

Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti! İşte detaylar...

Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti!

Hande Erçel’in, uzun yıllardır marka yüzü olduğu Nocturne markasının

Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti!
“So Hot, She Burns” kampanyasının

 Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti!

fotoğrafları ortaya çıktı.

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