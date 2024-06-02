 Hande Erçel yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti!

Hande Erçel’in, uzun yıllardır marka yüzü olduğu Nocturne markasının



“So Hot, She Burns” kampanyasının

fotoğrafları ortaya çıktı.

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