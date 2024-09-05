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Hande Erçel Venedik'te

Hande Erçel, marka yüzü olduğu Pomellato markasının daveti için Venedik'teydi. İşte detaylar...

Hande Erçel Venedik'te

Hande Erçel, marka yüzü olduğu Pomellato markasının daveti için Venedik'teydi.

 Hande Erçel Venedik'te

Pomellato’nun Venedik mirasını korumak adına iş birliği yaptığı müzede verdiği yemeğe,

Hande Erçel Venedik'te

marka yüzü Hande Erçel de katıldı.

Hande Erçel Venedik'te

Erçel, gecede giydiği Ellie Saab kıyafeti ve

Hande Erçel Venedik'te

Pomellato takılarıyla göz kamaştırdı.

Hande Erçel Venedik'te

Hande Erçel Venedik'te

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