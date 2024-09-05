 Hande Erçel Venedik'te

Hande Erçel, marka yüzü olduğu Pomellato markasının daveti için Venedik'teydi.

Pomellato’nun Venedik mirasını korumak adına iş birliği yaptığı müzede verdiği yemeğe,

marka yüzü Hande Erçel de katıldı.

Erçel, gecede giydiği Ellie Saab kıyafeti ve

Pomellato takılarıyla göz kamaştırdı.

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