Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı filmden ilk kare geldi. 'Rüzgara Bırak' filminden ilk kareyi oyuncular paylaştı.



Projenin çekimleri başladı.

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