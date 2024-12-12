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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar! İşte detaylar...

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar!

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ isimli romantik komedi türündeki dizinin çekimleri başladı. Merakla beklenen ikiliden ilk kareler yayınlandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar!
The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulacak lokal içeriklerine yakında geri dönüyor. Merakla beklenen içeriklerden, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisinin, geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlandı. Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatan kaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi önemli isimler yer alıyor.

 Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' filminden yeni fotoğraflar!

Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan, güvenilir ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır. 

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