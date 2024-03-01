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Hande Erçel Paris fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor  

Ünlü oyuncu Hande Erçel Paris fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Hande Erçel Paris fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor  

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na gitti.

Hande Erçel Paris fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor  
Oyuncu, Paris sokaklarını dolaştı.

 Hande Erçel Paris fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor  

Erçel, tarzıyla dikakt çekti. Oyuncu, beğeni topladı.

 

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