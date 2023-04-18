Hazır giyim sektörünün en yenilikçi temsilcilerinden Nocturne, başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliklerinin yeni sezonunda modaseverlere sinematografik bir hikaye sunuyor. İlkbahar/Yaz koleksiyonunun çeşitliliğini farklı duyguların dışa vurumuyla ilişkilendiren marka bu bağlamda kurguladığı reklam kampanyasında Erçel’i yaza dair bir senaryonun başrolünde hayal ediyor.

Yeni mevsimi düşlerken can dostu Azul’la fotoğraf sanatçısı Mehmet Erzincan’ın objektifine poz veren Hande Erçel, unutulmaz anılar biriktirmek için sabırsızlandığı yaz günlerine birbirinden çarpıcı Nocturne kombinleriyle ışınlanıyor. Azul’ün yardımcı oyunculuğunun ihtiyaç sahibi hayvanlara fayda sağlamasını amaçlayan marka, Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne Azul adına bağışta bulunmasıyla sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını da gözler önüne seriyor.

Kampanyanın reklam filmi önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

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