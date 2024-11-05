Hande Erçel'in New York tarzı

Hande Erçel, ödül almaya gittiği

Amerika'da tatile devam ediyor.



Oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı

ile New York'ta tatil yapıyor.



Erçel, sokak tarzıyla dikkat çekti.

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