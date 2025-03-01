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Hande Erçel'in Milano tarzı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Milano tarzı. İşte detaylar...

Hande Erçel'in Milano tarzı

Hande Erçel, Milano Moda Haftası’nda ünlü modacı Donatella Versace ile bir araya geldi. Oyuncu, Milano'dan çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

  Hande Erçel'in Milano tarzı

Erçel, "Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım" diyerek, Versace markasına teşekkür etti.

Hande Erçel'in Milano tarzı
İnan Kırdemir'i de teşekkür eden oyuncu, "Özel bir teşekkür. Bu deneyimi daha da unutulmaz hale getirdi" dedi.

Hande Erçel'in Milano tarzı
Erçel'in karelerine beğeni yağdı.

  Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı Hande Erçel'in Milano tarzı

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