  Hande Erçel'in Milano tarzı

Hande Erçel, Milano Moda Haftası’nda ünlü modacı Donatella Versace ile bir araya geldi. Oyuncu, Milano'dan çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Erçel, "Sıcak misafirperverliğiniz ve bu etkinliği bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten ilham verici ve minnettarım" diyerek, Versace markasına teşekkür etti.



İnan Kırdemir'i de teşekkür eden oyuncu, "Özel bir teşekkür. Bu deneyimi daha da unutulmaz hale getirdi" dedi.



Erçel'in karelerine beğeni yağdı.

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