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Hande Erçel'in anne özlemi

Hande Erçel'den annesine duygusal mesaj

Hande Erçel'in anne özlemi

Oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'e özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Hande Erçel'in anne özlemi
Erçel, annesinin karesini paylaştı.

Hande Erçel'in anne özlemi
Oyuncu, "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin. O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.

Hande Erçel'in anne özlemi

Senin kızın olmayı çok seviyorum,pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." dedi.

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