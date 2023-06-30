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Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, İtalya'nın gözde plajlarından birinde ortaya çıktı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!

Son günlerde ayrıldıkları iddialarıyla gündemde olan oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, İtalya'nın gözde plajlarından birinde ortaya çıktı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!
Bir süredir Türkiye dışında tatil yapan Erçel ve Sabancı, paparazzilere yakalandıkları, ünlülerin gözde tatil bölgesinde aşk pozları sergiledi. Böylece haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarını da yalanlamış oldular.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!
KIZGIN GÜNEŞİN ALTINDA ROMANTİK ANLAR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kurban Bayramı tatili için soluğu İtalya'da ünlülerin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin gözde uğrak noktası olan Paraggi'de aldı. Genç aşıklar, bir grup arkadaşları eşliğinde güneşlenirken objektiflere takıldı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!
Ayrılık iddialarının aksine Erçel ile Sabancı, kızgın güneşin altında sık sık romantik anlar yaşadı. Zaman zaman birbirlerini öpücük yağmuruna tutan genç çifte bir grup arkadaşları da eşlik etti.

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı öpüşürken görüntülendi!

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM

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