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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Wimbledon'da tek erkekler finalini izledi.

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri

Sabancı, yeni karelerini paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri
İş insanı, sevgilisiyle selfie yaptığı anı yayınladı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri
Sabancı, tekli pozlarını da paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri
Maçı, Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz,

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yeni Wimbledon kareleri

kazanıp şampiyon olmuştu.

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