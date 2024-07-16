Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Wimbledon'da tek erkekler finalini izledi.

Sabancı, yeni karelerini paylaştı.



İş insanı, sevgilisiyle selfie yaptığı anı yayınladı.



Sabancı, tekli pozlarını da paylaştı.



Maçı, Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz,

kazanıp şampiyon olmuştu.

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