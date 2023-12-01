 Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını Instagram'dan kutladı.



Çift birbirine sarıldığı kareyi, "Tüm favori anılarım seninle, yapamam! Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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