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Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! İşte detaylar

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar!

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını Instagram'dan kutladı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım
Çift birbirine sarıldığı kareyi, "Tüm favori anılarım seninle, yapamam! Daha fazlasını yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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