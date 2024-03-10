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Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı

Ünlü çift Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı. Çift, düğünden önce gazetecilere poz verdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı
Oyuncu ve iş insanının evlenecekleri konuşuluyor.

 

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