Ünlü çift Hande Erçel ile Hakan Sabancı arkadaşlarının düğününe katıldı. Çift, düğünden önce gazetecilere poz verdi.



Oyuncu ve iş insanının evlenecekleri konuşuluyor.

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