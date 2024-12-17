Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminden yeni kareler ortaya çıktı!

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolleri paylaştığı 'Rüzgara Bırak', 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.



Filmden yeni kareler ortaya çıktı.



Platformun paylaştığı yeni karelere beğeni yağdı.

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