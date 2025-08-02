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Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears'ın Türk uyarlaması Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar hızla başladı.

 Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti.

 Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı


Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen
koltuğunda Engin Erden oturuyor. Okuma provasında bir araya gelen başrol oyuncuları ve yönetmenin ilk kareleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı
Barış Arduç’un “Selim”, Hande Erçel’in ise “Meyra” karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı için hazırlıklar başladı
Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday Aşk ve Gözyaşı Eylül’de atv’de!

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