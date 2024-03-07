 Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı.

HİNDİSTAN’DAN BÜYÜK İLGİ

Hande Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu Ayushmann Khurrana ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Hindistan’a gittiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Erçel yaptığı konuşmada; Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.



Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan Hrithik Deepika, Dave Patel ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.