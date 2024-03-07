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Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu! İşte detaylar...

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24.sü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katıldı.

 Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

HİNDİSTAN’DAN BÜYÜK İLGİ

Hande Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu Ayushmann Khurrana ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

 Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Hindistan’a gittiği ilk günden itibaren büyük ilgi gören Erçel yaptığı konuşmada; Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!
Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan Hrithik Deepika, Dave Patel ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

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