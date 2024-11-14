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Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu. İşte detaylar...

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu

Hande Erçel, Elie Saab'ın 45. yılını kutlamak üzere Riyad’da düzenlediği "The 1001 Seasons of Elie Saab" etkinliğine katıldı.

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu
Erçel, Jennifer Lopez’den Celine Dion’a birçok dünya yıldızının performans sergilediği gecede Elie Saab’ın onur konuğu oldu.

Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu
Hande Erçel, geceye efsane tasarımcının ilk koleksiyonlarından İlkbahar/Yaz Haute Couture 2003’den arşiv bir elbise giydi.

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