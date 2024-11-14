Hande Erçel Elie Saab'ın onur konuğu oldu

Hande Erçel, Elie Saab'ın 45. yılını kutlamak üzere Riyad’da düzenlediği "The 1001 Seasons of Elie Saab" etkinliğine katıldı.



Erçel, Jennifer Lopez’den Celine Dion’a birçok dünya yıldızının performans sergilediği gecede Elie Saab’ın onur konuğu oldu.



Hande Erçel, geceye efsane tasarımcının ilk koleksiyonlarından İlkbahar/Yaz Haute Couture 2003’den arşiv bir elbise giydi.

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