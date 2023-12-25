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Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!

Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı! İşte detaylar...

Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!

Hande Erçel, Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisinden sonra imaj değişikliğine gitti.

Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!

Oyuncu, dizinin final sahnesinden sonra tatile gitti.

Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!
Erçel, daha sonra ise saçının rengini değiştirdi.

 Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!

Saç rengini turuncu yapan oyuncuya, kısa sürede binlerce mesaj geldi.

Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!
Erçel, 15 dakika dolmadan 5 bin mesaj aldı.

 

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