 Hande Erçel dizisi bitince bakın ne yaptı? Hayranları çok şaşırdı!

Hande Erçel, Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisinden sonra imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu, dizinin final sahnesinden sonra tatile gitti.



Erçel, daha sonra ise saçının rengini değiştirdi.

Saç rengini turuncu yapan oyuncuya, kısa sürede binlerce mesaj geldi.



Erçel, 15 dakika dolmadan 5 bin mesaj aldı.

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