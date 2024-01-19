Hande Erçel'den şok karar

Hande Erçel, son oynadığı dizi 'Bambaşka Biri' 16. Bölümüyle ekranlara veda etti. Oyuncu, sosyal medya hesabındaki biyografisinde yer alan 'Oyuncu' ifadesini sildi.

Erçel rol aldığı dizilerden, setten fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Erçel'in oyunculuk geçmişine yaptığı temizlik akıllara 'Oyunculuğu mu bırakıyor?' iddialarını getirdi.

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