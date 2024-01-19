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Hande Erçel'den şok karar

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den şok karar... İşte detaylar...

Hande Erçel'den şok karar

Hande Erçel, son oynadığı dizi 'Bambaşka Biri' 16. Bölümüyle ekranlara veda etti. Oyuncu, sosyal medya hesabındaki biyografisinde yer alan 'Oyuncu' ifadesini sildi.

Hande Erçel'den şok karar

Erçel rol aldığı dizilerden, setten fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Hande Erçel'den şok karar

Erçel'in oyunculuk geçmişine yaptığı temizlik akıllara 'Oyunculuğu mu bırakıyor?' iddialarını getirdi.

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