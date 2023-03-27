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Hande Erçel'den Büyük Başarı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, Instagram'dan büyük bir başarı elde etti. İşte haberin detayları...

Hande Erçel&#039;den Büyük Başarı

Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel&#039;den Büyük Başarı

Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncu, sosyal medyada da rekor kırmaya devam ediyor.

Hande Erçel&#039;den Büyük Başarı

Fotoğrafları binlerce beğeni alan Erçel, Instagram'da 30 milyon takipçiye ulaştı.

Hande Erçel&#039;den Büyük Başarı

Oyuncunun, her karesi binlerce yorum da alıyor.

Hande Erçel&#039;den Büyük Başarı

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Editör
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