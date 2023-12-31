Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı

Hande Erçel, 2024'ü yurt dışında karşıladı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan oyuncu, 2024'ten beklentisini açıkladı.



Kadeh kaldırdığı anı paylaşan Erçel, "Ve aldım. 2024 senden beklentim çok. Tüm güzel kalplere dileğinden daha güzellerini ver" dedi.

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