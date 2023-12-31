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Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı

Oyuncu Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı. İşte detaylar...

Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı

Hande Erçel, 2024'ü yurt dışında karşıladı. Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan oyuncu, 2024'ten beklentisini açıkladı.

Hande Erçel, 2024'ten beklentisini açıkladı
Kadeh kaldırdığı anı paylaşan Erçel, "Ve aldım. 2024 senden beklentim çok. Tüm güzel kalplere dileğinden daha güzellerini ver" dedi.

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