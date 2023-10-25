Hande Erçel, 2019'da hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel için duygusal bir mesaj yazdı

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 2019 yılında hayatını kaybetmişti.



Oyuncu, Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaştı.



Erçel, "İyi ki benim annemsin. Pudra kokulum seni çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum" diyerek, duygusal bir mesaj yazdı.

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