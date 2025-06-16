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Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi

Ünlü şarkıcı Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi. İşte detaylar...

Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi

Hande Dönmez, Bodrum Azka Otel’de unutulmaz bir geceye imza attı.

 Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi

Pop müziğin sevilen ismi Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum’un gözde otellerinden Azka Otel’de sahne aldı. Güçlü sesi, sahne enerjisi ve içten performansıyla izleyenleri adeta büyüledi.

 Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi

Gecede kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri de seslendiren sanatçı, hayranlarıyla birlikte şarkılarını coşkuyla söyledi.

Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi
Samimi tavırları ve dinleyiciyle kurduğu bağ sayesinde konser boyunca sahne de sıcak ve eğlenceli bir atmosfer hakimdi.

 Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi

Şıklığıyla da göz dolduran Hande Dönmez, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

 

Hande Dönmez’le Bodrum’da şarkılar yükseldi
“Bodrum’da bu güzel enerjiyle sahne almak büyük bir mutluluk” diyen sanatçı, izleyenlerine müzik dolu bir yaz gecesi yaşattı.

 

 

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