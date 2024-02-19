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SnobMagazin.com

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, en büyük hayalini açıkladı. İşte detaylar...

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!

 

Snob Magazin'in haberine göre; Hande Doğandemir, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!
Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Renkli olduk" dedi.

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!
Projelerinden bahseden Doğandemir, "Tiyatro oyunum 'Eksik' devam ediyor. Erdem Kaynarca, Levent Can ve ben oynuyorum. İstanbul'un farklı sahnelerinde oynadık ve oynuyoruz. Bu sene Türkiye'yi gezeceğiz. İkinci sezonumuz. Sahnede olmak ve seyirciyle birbir ilişkide olmak, bambaşka bir şey tarif edilemez. Sinema filmlerim çıkacak onları bekliyorum. Markam üzerine çalışacağız" dedi.

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!
Dizi için oyuncu, "Özledim tabii ama acele etmiyorum. İçime sinen bir şey bekliyorum. Seçici olmaya çalışıyorum. Senaryo çok önemli... İlk başta senaryo ama onun dışında iyi proje olması hepimiz için önemli" diye konuştu.

Hande Doğandemir en büyük hayalini açıkladı!
"Son dönemde Oscar filmleri izliyorum" diyen Doğandemir, "Sizin Oscar hayaliniz var mı?" sorusuna, "Hayat bu belli olmaz. İnşallah o günleri görürüz" yanıtını verdi.

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